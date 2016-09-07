台湾汇市：台币放量收创近14个月新高，台股涨外资净汇入逾2亿美元

* 台币放量连四日收升，创近14个月新高 * 外资持续买超台股，净汇入逾2亿美元 * 进口商及散户大买美元，本洋再对决 * 明日台币主要交易区间料在31.150-31.300 路透台北9月7日 - 台币兑美元 周三放量收升逾1角，并创近14个月新高；汇银 人士指出，随国际美元走弱，及外资大举汇入，带动台湾股、汇齐扬，尾盘外银美元卖单更 瞬间杀出，台币短线有机会进一步挑战31.150价位。 他们表示，美元续挫，今天日圆、韩元等亚币展开新一波反弹行情，台币随台股上涨及 外资在台股买超且大举汇入，激励台币续往升值方向迈进；惟随台币劲升，进口商及散户纷 纷进场买入美元，汇市再度上演本洋对决戏码。 〞外资进来不少，蚂蚁雄兵(散户)看到美金变便宜了都进来买美金了，今天本洋再度对 决，台币还是偏升。〞一位大型银行交易员说。 资深汇银人士亦称，今天外资持续台股买超并净汇入超过2亿美元，〞台币升值，蚂蚁 雄兵都出来了，主要受到美国公布PMI不好影响，大家(亚币)都升一堆啊，尤其韩元升更凶 ，台币波动幅度不小，但没有偏离国际市场。〞 另一大型银行交易员说，外资大举汇入，但来自本地银行的美元买单也不少，不少外资 因而惜售美元，〞外商银行不急着卖美元，就是等进口商进来买，但外商错估情势，尾盘可 能是来不及卖了，只好赶快丢出来，台币尾盘最高冲到31.210。〞 他们指出，本洋对决致台币波幅加大，成交量跟着扩增，短线观察重点在外资是否持续 汇入及韩元能否续攻；今天韩元 升破1,100价位，但须观察韩元这次是假跌破还 是真反弹。 一位大型外资保管行交易员称，今天外资汇入金额不小，但进口商持续买美元，〞美国 公布数据不好，美元跌、亚币都上来了，但台币在31.200有点停住了，这里应是很重要的支 撑。〞 另一中型商银行交易员指出，今天本土与外资再度对决，呈多空交战局面，〞本地在买 美金，外资却是拚命丢，台币震幅很大，看来外资还是进来满多的，台币趋势看升。〞 台湾股市周三连三日收升，并创下逾一年新高；加权股价指数 收涨0.84%至9,25 9.07点。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超70.06亿台币，连四个交易日买 超共计250.07亿台币；上交易日为买超94.20亿台币。 美元周三大跌，亚洲股市升至一年高位，此前美国服务业活动意外疲软，令美国联邦储 备理事会(美联储/FED)早在本月升息的微渺机率进一步下降。 美国供应管理协会(ISM)美国8月服务业采购经理人指数(PMI)降至51.4，远低于经济学 的预期，且录得2008年11月以来最大月跌幅。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘扩增；目前一个月美元/台币远汇 报31.065/31.115，上日收在31.03 5。 交易员预估，明日台币汇率区间暂看31.150-31.300。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.240 31.412 31.185-31.294 31.250 9.13 8.12 司 元太外汇经纪公 31.238 31.414 31.185-31.294 31.200 4.43 3.85 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.130/-0.110 -0.120/-0.100 美元/台币六个月期 -0.320/-0.280 -0.290/-0.250 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；审校)