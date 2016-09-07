香港热股：中国人寿早盘尾段升幅扩大至逾5%，因内地收紧短期产品监管

路透香港9月7日 - 中国最大寿险企业--中国人寿 H股周三早盘尾段升幅扩大至逾5%，并触及近5个月高位，受内地收紧短期产品监管消息提振。

国寿尾段最多升至20.35港元，为升幅最大蓝筹股。香港时间11:45，该股升4.08%，报20.15港元；大市恒生指数 则跌0.26%。

其他主要寿险商亦明显造好，平安保险 、中国太保 及中国太平 亦升2-4%。

中国保监会周二再度收紧中短存续期人身险产品监管，保险公司不得将终身寿险、年金保险、护理保险设计成中短存续期产品，并将万能保险责任准备金的评估利率上限下调0.5个百分点至3%。

多家投行的报告指出，消息对大型寿险公司最为有利，因可减少市场恶性竞争，尤其是一些主打高回报短期万能险种的较小型保险商对行业造成的系统性风险。

花旗认为，新措施有助减轻大型寿险公司的压力，因他们此前要推出高保证回报产品来扞卫市场份额，消息有助提振相关股份表现。尽管新措施将会令到行业保费增速减慢，该行相信，利差/利润率的改善足以弥补。

面对安邦等新晋保险公司透过银保渠道迅速扩大规模保费争夺市场份额，国寿 总裁林岱仁此前在业绩记者会上称，公司会继续加大调整产品结构力度，在行业保持领先而不追求绝对规模，第二季开始分散销售，加大分红和保障性产品比例，适度做一些万能险以配合传统险的销售，并降低产品投资回报率。

他在分析员会议上更提及，预期明年行业的保费增速要比今年低一些，因各大公司已开始加大结构调整力度，对短期理财产品加以控制。