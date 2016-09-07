中国汇市：人民币早盘震荡反弹，因美国服务业数据欠佳拖累美元指数

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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* 人民币早盘震荡反弹，中间价续调升
* 美国服务业数据欠佳拖累美元指数
* 美元下跌反而激发客盘购汇
* 大行现身掉期市场维稳，掉期继续回落
路透北京9月7日 - 人民币兑美元即期 周三早盘震荡反弹，中间价继续调升。交易员称，因美国服务业数据欠佳拖累美元指数，人民币随之反弹。但美元下跌反而激发了客盘购汇，令早盘人民币涨幅缩减。
他们并指出，由于大行连两日现身掉期市场维稳，境内美元掉期曲线继续回落，一年期掉期 已由周一910点的逾两个月高点下探至780点附近。
“今天（美元）中间价开低了，市场还是购汇多。”一中资行交易员称，“购汇力量短期不会消退，近期美元情况不很明朗，可能价格稍微弱一点，客盘购汇就会大量出来。”
北京时间11:38，人民币兑美元 即期报6.6688元,上日收报6.6803元，夜盘终报6.6768元。今日人民币兑美元中间价 报6.6555元，上日中间价为6.6676元。人民币兑美元即期成交额 为132.25亿美元，上日半日为101.94亿美元。
美国供应管理协会(ISM)周一公布，8月非制造业指数为51.4，创2010年2月以来最低。市场预估为55.7，7月为55.5。
全球汇市方面，日圆周三上扬，之前美国公布经济数据欠佳，使得美国本月不太可能加息，从而促使投资者削减对美元押注，并在亚洲盘初触发止损单。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.34%至94.11；SDR篮子指数微跌至94.93，BIS篮子指数小跌至94.53。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8215元, 上日尾盘为6.8153元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6758元, 上一交易日尾盘报6.6745元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6702；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583