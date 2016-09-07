中国汇市：人民币早盘震荡反弹，因美国服务业数据欠佳拖累美元指数

* 人民币早盘震荡反弹，中间价续调升

* 美国服务业数据欠佳拖累美元指数

* 美元下跌反而激发客盘购汇

* 大行现身掉期市场维稳，掉期继续回落

路透北京9月7日 - 人民币兑美元即期 周三早盘震荡反弹，中间价继续调升。交易员称，因美国服务业数据欠佳拖累美元指数，人民币随之反弹。但美元下跌反而激发了客盘购汇，令早盘人民币涨幅缩减。

他们并指出，由于大行连两日现身掉期市场维稳，境内美元掉期曲线继续回落，一年期掉期 已由周一910点的逾两个月高点下探至780点附近。

“今天（美元）中间价开低了，市场还是购汇多。”一中资行交易员称，“购汇力量短期不会消退，近期美元情况不很明朗，可能价格稍微弱一点，客盘购汇就会大量出来。”

北京时间11:38，人民币兑美元 即期报6.6688元,上日收报6.6803元，夜盘终报6.6768元。今日人民币兑美元中间价 报6.6555元，上日中间价为6.6676元。人民币兑美元即期成交额 为132.25亿美元，上日半日为101.94亿美元。

美国供应管理协会(ISM)周一公布，8月非制造业指数为51.4，创2010年2月以来最低。市场预估为55.7，7月为55.5。

全球汇市方面，日圆周三上扬，之前美国公布经济数据欠佳，使得美国本月不太可能加息，从而促使投资者削减对美元押注，并在亚洲盘初触发止损单。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.34%至94.11；SDR篮子指数微跌至94.93，BIS篮子指数小跌至94.53。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8215元, 上日尾盘为6.8153元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6758元, 上一交易日尾盘报6.6745元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6702；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。