金属期市：伦铜触及两周高位，因疲弱美国数据打压美元

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
“我们重申对2016年下半年的预期，受需求放缓和供应增加影响，铜价和...铝价料将下跌，但受特殊供应因素影响，锌价和镍价料将上涨，”高盛在一份报告中说。
0316GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜 上涨1.3%至每吨4,679美元，上日收盘基本持平。铜价最高升至每吨4,683美元，创8月24日以来最高水准，上周在4,600美元上方触及的九周低点已成为底部。
一位经纪商称，今日稍晚期权到期前的部位调整加速了空头回补引发的铜价反弹。
“今日走势完全是受期权到期影响，”这位经纪商说，并称关键的期权执行价在每吨4,600-4,700美元。
上海期交所铜价 涨0.9%至每吨36,850元人民币。
上海期交所镍价 展现出了韧性，未理会其他用于钢铁行业的原材料大跌的影响。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/汪红英；审校 戴素萍/于春红)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583