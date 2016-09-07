金属期市：伦铜触及两周高位，因疲弱美国数据打压美元

“我们重申对2016年下半年的预期，受需求放缓和供应增加影响，铜价和...铝价料将下跌，但受特殊供应因素影响，锌价和镍价料将上涨，”高盛在一份报告中说。

0316GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜 上涨1.3%至每吨4,679美元，上日收盘基本持平。铜价最高升至每吨4,683美元，创8月24日以来最高水准，上周在4,600美元上方触及的九周低点已成为底部。

一位经纪商称，今日稍晚期权到期前的部位调整加速了空头回补引发的铜价反弹。

“今日走势完全是受期权到期影响，”这位经纪商说，并称关键的期权执行价在每吨4,600-4,700美元。

上海期交所铜价 涨0.9%至每吨36,850元人民币。

上海期交所镍价 展现出了韧性，未理会其他用于钢铁行业的原材料大跌的影响。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金