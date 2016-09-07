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亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 12:21 BJT

《全球汇市》日圆走强，黯淡美国数据削弱9月升息预期

“黑田东彦本周稍早的讲话、以及今天产经新闻的报导之后，有看法认为在9月21日当
天结束时一切都将维持不变，因为日本央行审议委员会委员在步骤方面存在分歧，”三菱日
联摩根士丹利证券的资深分析师Naomi Muguruma说道。
    
    欧元兑日圆 下滑0.6%至114.10日圆，此前曾跌至113.815日圆。但欧元兑美元
 当日持稳于1.1255美元。 
    
    美元指数 小幅下滑0.1%至94.759，之前触及94.742，为8月26日以来的最低点。
    
    澳元兑美元 跌0.2%至0.7673美元，周二在澳洲央行宣布维持1.5%的利率不变之
后，澳元曾上涨逾1%。
    
    澳洲经济第二季录得四年来最高同比增幅，并创下连续25年无衰退纪录，因出口大增盖
过了矿业投资低迷。 
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1250  1.1252  -0.02  +3.59  1.0860
    美元/日圆            101.44  101.98  -0.53 -15.68  120.30
    欧元/日圆         114.13  114.77  -0.56 -12.52  130.47
    美元/瑞郎            0.9687  0.9691  -0.04  -3.30  1.0018
    英镑/美元            1.3408  1.3437  -0.22  -9.02  1.4738
    美元/加元            1.2847  1.2842  +0.04  -7.17  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6755  6.6740  +0.02  +1.64  6.5680
    澳元/美元            0.7674  0.7686  -0.16  +5.48  0.7275
    新西兰元/美元        0.7429  0.7415  +0.19  +8.85  0.6825
    澳元/日圆         77.830  78.380  -0.70 -11.17  87.620
    新西兰元/日圆     75.370  75.610  -0.32  -8.06  81.980
    英镑/日圆         136.00  137.09  -0.80 -23.26  177.22
    澳元/新西兰元     1.0327  1.0354  -0.26  -3.16  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 许娜/郑茵/刘秀红/王琛；审校 李春喜/戴素萍/张荻/于春红)

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