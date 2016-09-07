《全球汇市》日圆走强，黯淡美国数据削弱9月升息预期

“黑田东彦本周稍早的讲话、以及今天产经新闻的报导之后，有看法认为在9月21日当 天结束时一切都将维持不变，因为日本央行审议委员会委员在步骤方面存在分歧，”三菱日 联摩根士丹利证券的资深分析师Naomi Muguruma说道。 欧元兑日圆 下滑0.6%至114.10日圆，此前曾跌至113.815日圆。但欧元兑美元 当日持稳于1.1255美元。 美元指数 小幅下滑0.1%至94.759，之前触及94.742，为8月26日以来的最低点。 澳元兑美元 跌0.2%至0.7673美元，周二在澳洲央行宣布维持1.5%的利率不变之 后，澳元曾上涨逾1%。 澳洲经济第二季录得四年来最高同比增幅，并创下连续25年无衰退纪录，因出口大增盖 过了矿业投资低迷。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1250 1.1252 -0.02 +3.59 1.0860 美元/日圆 101.44 101.98 -0.53 -15.68 120.30 欧元/日圆 114.13 114.77 -0.56 -12.52 130.47 美元/瑞郎 0.9687 0.9691 -0.04 -3.30 1.0018 英镑/美元 1.3408 1.3437 -0.22 -9.02 1.4738 美元/加元 1.2847 1.2842 +0.04 -7.17 1.3839 美元/离岸人民币 6.6755 6.6740 +0.02 +1.64 6.5680 澳元/美元 0.7674 0.7686 -0.16 +5.48 0.7275 新西兰元/美元 0.7429 0.7415 +0.19 +8.85 0.6825 澳元/日圆 77.830 78.380 -0.70 -11.17 87.620 新西兰元/日圆 75.370 75.610 -0.32 -8.06 81.980 英镑/日圆 136.00 137.09 -0.80 -23.26 177.22 澳元/新西兰元 1.0327 1.0354 -0.26 -3.16 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 许娜/郑茵/刘秀红/王琛；审校 李春喜/戴素萍/张荻/于春红)