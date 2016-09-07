版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 12:25 BJT

中国货币市场：回购利率小涨资金面稍收敛，逾千亿MLF到期添谨慎情绪

路透上海9月7日 - 中国银行间市场周三早盘主要回购利率均小涨，资金面稍显收敛，
不过仍无碍宽松大局。交易员称，今日逾千亿MLF(中期借贷便利)到期令谨慎情绪升温，同
时公开市场持续净回笼资金，致部分机构出资略显收敛；但大行仍稳定保障供给，流动性整
体并无太大压力。

    他们并表示，资金面尚属于较为平稳格局，且市场传言央行已经对MLF需求进行询量，
虽尚未得到证实，但表明央行仍会随时驰援，惟是否实际操作仍需继续观察后续进展。
    
    “早上大家有点谨慎，这会儿又好了，可能感觉MLF到期挺多的，出钱的机构就心态没
那么好了吧，”上海一银行交易员说。
    
    华北一银行交易员指出，资金整体没前几天那么宽松了，非银类机构拆入资金需要四处
寻找一下，不像前几天随手就有很多出钱的机构。
    
    “我们家前几天一直都要四处找机构出钱，今天一大早就有机构主动过来问有没有钱，
”她说，有听说MLF询量，不知道会不会续做；不过MLF价格比较高，机构需求也不太好说。
                 
    中国央行公开市场今日共进行300亿元人民币逆回购操作，其中七天期200亿元，14天期
100亿元；据此计算，单日净回笼600亿元。此外，据路透统计，今日有1,232亿元中期借贷
便利（MLF）到期。    
        
     华南一银行交易员认为，虽然今日有MLF到期，但资金面整体并没有太明显感觉，还算
很稳定，目前流动性大局应该问题不大；即便央行不进行MLF操作，本月财政存款投放也估
计会较多，资金压力有限。只是9月面临季末，可能是需要关注的一个不稳定冲击因素。
    
   “还要看央妈态度啊，先看会不会做吧，”他称。         

    以下为主要货币市场利率报价：
    
    北京时间12:11            今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    -----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      2.0730     2.0645      +0.85
         七天      2.2935     2.2726      +2.09
         14天     2.4175     2.3948      +2.27
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     2.3050     2.0600      +24.50
         七天     3.3000     2.0700      +123.00
         14天    2.4300     2.2000      +23.00
    回购定盘利率
    其中:隔夜   2.0900     2.0800      +1.00
         七天   2.3800     2.3600      +2.00
         14天  2.5500     2.5200      +3.00
    Shibor
    其中:隔夜       2.0803     2.0770      +0.33
         七天       2.3680     2.3680      +0.00
         三个月     2.7810     2.7845      -0.35
    -----------------------------------------------------------

    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐