中国货币市场：回购利率小涨资金面稍收敛，逾千亿MLF到期添谨慎情绪

路透上海9月7日 - 中国银行间市场周三早盘主要回购利率均小涨，资金面稍显收敛， 不过仍无碍宽松大局。交易员称，今日逾千亿MLF(中期借贷便利)到期令谨慎情绪升温，同 时公开市场持续净回笼资金，致部分机构出资略显收敛；但大行仍稳定保障供给，流动性整 体并无太大压力。 他们并表示，资金面尚属于较为平稳格局，且市场传言央行已经对MLF需求进行询量， 虽尚未得到证实，但表明央行仍会随时驰援，惟是否实际操作仍需继续观察后续进展。 “早上大家有点谨慎，这会儿又好了，可能感觉MLF到期挺多的，出钱的机构就心态没 那么好了吧，”上海一银行交易员说。 华北一银行交易员指出，资金整体没前几天那么宽松了，非银类机构拆入资金需要四处 寻找一下，不像前几天随手就有很多出钱的机构。 “我们家前几天一直都要四处找机构出钱，今天一大早就有机构主动过来问有没有钱， ”她说，有听说MLF询量，不知道会不会续做；不过MLF价格比较高，机构需求也不太好说。 中国央行公开市场今日共进行300亿元人民币逆回购操作，其中七天期200亿元，14天期 100亿元；据此计算，单日净回笼600亿元。此外，据路透统计，今日有1,232亿元中期借贷 便利（MLF）到期。 华南一银行交易员认为，虽然今日有MLF到期，但资金面整体并没有太明显感觉，还算 很稳定，目前流动性大局应该问题不大；即便央行不进行MLF操作，本月财政存款投放也估 计会较多，资金压力有限。只是9月面临季末，可能是需要关注的一个不稳定冲击因素。 “还要看央妈态度啊，先看会不会做吧，”他称。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:11 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ----------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0730 2.0645 +0.85 七天 2.2935 2.2726 +2.09 14天 2.4175 2.3948 +2.27 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.3050 2.0600 +24.50 七天 3.3000 2.0700 +123.00 14天 2.4300 2.2000 +23.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0900 2.0800 +1.00 七天 2.3800 2.3600 +2.00 14天 2.5500 2.5200 +3.00 Shibor 其中:隔夜 2.0803 2.0770 +0.33 七天 2.3680 2.3680 +0.00 三个月 2.7810 2.7845 -0.35 ----------------------------------------------------------- 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)