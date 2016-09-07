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亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 13:05 BJT

新兴汇市：新兴亚币大多上扬，因美国数据不佳打击联储升息预期

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            101.41    102.02   +0.60  +18.63    120.30
    坡元            1.3470    1.3463   -0.05   +5.23    1.4175
    台币          31.244    31.412   +0.54   +5.83    33.066
    韩元           1091.74   1105.20   +1.23   +7.62   1174.95
    泰铢             34.56     34.66   +0.29   +4.22     36.02
    菲律宾披索       46.53     46.60   +0.16   +0.81     46.90
    印尼卢比      13075.00  13125.00   +0.38   +5.43  13785.00
    印度卢比       66.37     66.52   +0.23   -0.32     66.15
    马币            4.0615    4.0780   +0.41   +5.63    4.2900
    人民币          6.6670    6.6730   +0.09   -2.62    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 徐文焰/戴素萍/侯雪苹；审校 陈宗琦/龚芳/郑茵/蔡美珍)

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