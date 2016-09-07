《分析师观点2》台湾8月出口表现优于预期，好转趋势下央行降息看法分歧

路透台北9月7日 - 台湾财政部周三公布，8月出口金额较上年同期升1.0%。该数据优于预期的年增0.40%，为连续第二个月成长。

8月进口则较上年同期减0.8%，市场预估则减3.4%；当月贸易顺差39.9亿美元。

财政部官员并称，未来出口年变动率上升趋势确立。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

8月年变动率(%) 7月年变动率(%)

整体出口金额 +1.0 +1.2

--中国(含香港) +3.5 +3.4

--美国 +5.7 -7.3

--欧洲 +2.1 +4.5

--日本 -1.9 +10.2

**市场评论**

--日盛投顾总经分析师 古竣文：

上月出口符合我们预期，只是小幅增涨而非明显扩张，上月出口主要受惠于电子零组件明显较上年同期增涨，至于塑橡胶制品、化学及矿产品等原物料相关产品出口表现则仍显衰退，而9月因去年同期基期较低，预估9月出口金额将有4-7%年增率。

不过，我们维持央行第三季底降息半码的预期，原因在于上月CPI低于预期，显示通膨降温，且7月工业生产及外销订单仍是衰退不如预期，央行为维系成长动能仍会降息半码因应。

--永丰投顾总经分析师 林南君：

上月出口表现优于我们预期，只是成长力道仍稍嫌薄弱，或有可能只是反应基期因素的影响，还要持续观察。目前只能确立经济已经出现止跌讯号、未来不会再持续衰退，央行第三季底连续降息的急迫性就没这么大，毕竟进出口及景气灯号都已出现好转迹象。

--元富投顾分析师 许芷雁：

8月出口表现比预期好，相信是半导体贡献所带动。理论上，以比较基期看，下半年成长机率偏高，预料在年底前几个月的年增成长率将进一步增加至5-10%，由于基本面已经好转，预料央行本月底应该不会降息。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收涨1.72角，报31.240。

--台湾加权股价指数 收涨0.84%，至9,259.07点。

--指标10年期公债105/11期殖利率 收跌1.63基点至0.6505%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

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**相关背景**

--主计总处公布第二季国内生产总值(GDP)概估为年成长0.69%，优于市场预估的成长0.56%，中止连续三季衰退。

--主计总处最新预估2016年的经济成长率1.22%，出口年减3.08%，进口年减4.40%。