《分析师观点2》台湾8月出口表现优于预期，好转趋势下央行降息看法分歧

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透台北9月7日 - 台湾财政部周三公布，8月出口金额较上年同期升1.0%。该数据优于预期的年增0.40%，为连续第二个月成长。
8月进口则较上年同期减0.8%，市场预估则减3.4%；当月贸易顺差39.9亿美元。
财政部官员并称，未来出口年变动率上升趋势确立。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
8月年变动率(%) 7月年变动率(%)
整体出口金额 +1.0 +1.2
--中国(含香港) +3.5 +3.4
--美国 +5.7 -7.3
--欧洲 +2.1 +4.5
--日本 -1.9 +10.2
**市场评论**
--日盛投顾总经分析师 古竣文：
上月出口符合我们预期，只是小幅增涨而非明显扩张，上月出口主要受惠于电子零组件明显较上年同期增涨，至于塑橡胶制品、化学及矿产品等原物料相关产品出口表现则仍显衰退，而9月因去年同期基期较低，预估9月出口金额将有4-7%年增率。
不过，我们维持央行第三季底降息半码的预期，原因在于上月CPI低于预期，显示通膨降温，且7月工业生产及外销订单仍是衰退不如预期，央行为维系成长动能仍会降息半码因应。
--永丰投顾总经分析师 林南君：
上月出口表现优于我们预期，只是成长力道仍稍嫌薄弱，或有可能只是反应基期因素的影响，还要持续观察。目前只能确立经济已经出现止跌讯号、未来不会再持续衰退，央行第三季底连续降息的急迫性就没这么大，毕竟进出口及景气灯号都已出现好转迹象。
--元富投顾分析师 许芷雁：
8月出口表现比预期好，相信是半导体贡献所带动。理论上，以比较基期看，下半年成长机率偏高，预料在年底前几个月的年增成长率将进一步增加至5-10%，由于基本面已经好转，预料央行本月底应该不会降息。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收涨1.72角，报31.240。
--台湾加权股价指数 收涨0.84%，至9,259.07点。
--指标10年期公债105/11期殖利率 收跌1.63基点至0.6505%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)
--参看台湾进出口数据新闻，请点选
**相关背景**
--主计总处公布第二季国内生产总值(GDP)概估为年成长0.69%，优于市场预估的成长0.56%，中止连续三季衰退。
--主计总处最新预估2016年的经济成长率1.22%，出口年减3.08%，进口年减4.40%。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (集体采写 台北记者组; 审校 杨淑祯)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583