全球金市：金价触及逾两周高点，美国数据削弱升息预期

“若大幅升破1,350美元，黄金看起来将进入下一波涨势，”MKS PAMP Group交易员James Gardiner说。

路透技术分析师王涛说，现货金已经扫清了1,347美元处的阻碍，涨势可能扩大至每盎司1,358美元。

“在周四的欧洲央行(ECB)利率决议之前，市场料安静，”永丰贵金属黄金部门副主管Kent Li说。

“黄金可能在1,350-1,360美元区间波动，支撑位和阻力位分别在1,345和1,365美元。”

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量增加1.52%，至952.14吨，上周五为937.89吨。

现货银 略下滑，此前触及逾三周高位20.13美元。

铂金(白金) 涨0.3%至1,103.30美元，钯金涨逾1%。(完)

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