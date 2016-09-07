全球金市：金价触及逾两周高点，美国数据削弱升息预期

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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“若大幅升破1,350美元，黄金看起来将进入下一波涨势，”MKS PAMP Group交易员James Gardiner说。
路透技术分析师王涛说，现货金已经扫清了1,347美元处的阻碍，涨势可能扩大至每盎司1,358美元。
“在周四的欧洲央行(ECB)利率决议之前，市场料安静，”永丰贵金属黄金部门副主管Kent Li说。
“黄金可能在1,350-1,360美元区间波动，支撑位和阻力位分别在1,345和1,365美元。”
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量增加1.52%，至952.14吨，上周五为937.89吨。
现货银 略下滑，此前触及逾三周高位20.13美元。
铂金(白金) 涨0.3%至1,103.30美元，钯金涨逾1%。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 张涛/艾茂林; 审校 白云/王洋)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
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