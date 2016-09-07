版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 13:19 BJT

标题新闻：菲律宾央行总裁称，当定期存款工具从金融体系吸纳更多资金时央行或调整银行准备金率

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐