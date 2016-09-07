欧洲个股：先正达财务长Ramsay决定9月底退休

路透苏黎世9月7日 - 瑞士农化业者业者先正达(Syngenta)周三称，财务长John Ramsay已决定9月底自公司退休。

Ramsay自2007年以来即担任先正达财务长，也曾担任公司临时执行长直到今年6月。

先正达称，Ramsay的财务长及执行委员会委员遗缺，将由公司目前的商业金融负责人Mark Patrick接任。(完) (编译 张若琪 审校 白云)