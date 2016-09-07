版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 13:35 BJT

澳新汇市：澳元连升五日后暂歇涨势，新西兰元持坚

澳元今年迄今上涨逾5%，很大程度上得益于利差交易中的海外买兴。这些交易中投资者以低利率借入日圆或欧元，然后买入高收益资产。

“对收益的追逐再次升温，”OANDA澳洲及亚太资深汇市交易员Stephen Innes说。

他表示，在周二的8月ISM非制造业PMI跌至51.4之后，美联储近期加息的可能正在下降。

“美元可能会进一步下滑，澳元兑美元或再度测试8月高位0.7753，”Innes说。

另外，今日的数据显示澳洲第二季经济同比增速为四年来最快，创下25年未衰退佳绩。

新西兰元兑美元 强劲上扬，受惠于美元走弱和乳品价格上涨。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 艾茂林/王洋; 审校 王颖)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐