澳新汇市：澳元连升五日后暂歇涨势，新西兰元持坚

澳元今年迄今上涨逾5%，很大程度上得益于利差交易中的海外买兴。这些交易中投资者以低利率借入日圆或欧元，然后买入高收益资产。

“对收益的追逐再次升温，”OANDA澳洲及亚太资深汇市交易员Stephen Innes说。

他表示，在周二的8月ISM非制造业PMI跌至51.4之后，美联储近期加息的可能正在下降。