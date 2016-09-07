台湾股市：连三日收升并创逾一年新高，苹果将公布新机种带动相关族群

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透台北9月7日 - 台湾股市周三连三日收升，并创下逾一年新高。分析师表示，台积电 未来展望看好，且苹果 将于7日发表新款手机，部分权重个股受到鼓舞上扬。
台湾加权股价指数 收涨0.84%,至9,259.07点，此前收盘高点是去年7月3日的9,358.23点；今日成交初值 为868.96亿台币，上交易日修正后为764.99亿。
凯基投顾分析师张明祥说，由于苹果将公布贩售新款手机，虽然各界对新款手机的销售期望值没有太高，但预期还是能够刺激一下相关个股的营收。
〞重要的苹概股,...台积电创历史新高了，大立光也涨很多。〞他说。
台积电 股价收升2.79%报184台币的历史新高位；高价股--大立光 收升1.92%报3,720台币。
此外，分析师也表示，近期受数据不佳影响，预期美国联邦储备理事会9月升息的机率由近四成的高位又下降到两成以下，升息预期降低，令热钱再流回新兴市场，外资加码重心有望重回台股。
外资在台股的最新买卖超待稍晚公布。周二外资及陆资在台股买超94.20亿台币，连三个交易日买超共计180.01亿台币。
台币兑美元 周三持续走升。交易员指出，在美元走弱及台股走涨带动下，台币延续近日劲升格局，且一度升至31.185高价，创盘中近一个月新高。
分析师并预估，台股明日交易区间先看9,202-9,350点。本地时间13:39，MSCI亚太明晟指数 涨0.41%。(完)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583