台湾股市：连三日收升并创逾一年新高，苹果将公布新机种带动相关族群

路透台北9月7日 - 台湾股市周三连三日收升，并创下逾一年新高。分析师表示，台积电 未来展望看好，且苹果 将于7日发表新款手机，部分权重个股受到鼓舞上扬。

台湾加权股价指数 收涨0.84%,至9,259.07点，此前收盘高点是去年7月3日的9,358.23点；今日成交初值 为868.96亿台币，上交易日修正后为764.99亿。

凯基投顾分析师张明祥说，由于苹果将公布贩售新款手机，虽然各界对新款手机的销售期望值没有太高，但预期还是能够刺激一下相关个股的营收。

〞重要的苹概股,...台积电创历史新高了，大立光也涨很多。〞他说。

台积电 股价收升2.79%报184台币的历史新高位；高价股--大立光 收升1.92%报3,720台币。

此外，分析师也表示，近期受数据不佳影响，预期美国联邦储备理事会9月升息的机率由近四成的高位又下降到两成以下，升息预期降低，令热钱再流回新兴市场，外资加码重心有望重回台股。

外资在台股的最新买卖超待稍晚公布。周二外资及陆资在台股买超94.20亿台币，连三个交易日买超共计180.01亿台币。

台币兑美元 周三持续走升。交易员指出，在美元走弱及台股走涨带动下，台币延续近日劲升格局，且一度升至31.185高价，创盘中近一个月新高。