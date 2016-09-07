全球矿业：马来西亚将铝土矿开采禁令延长至年底

路透吉隆坡9月7日 - 马来西亚环境部部长在周三的新闻发布会上表示，决定将暂停铝土矿开采活动的期限延长三个多月至12月31日。

过去两年，马来西亚基本处于无监管状态的铝土矿开采业迅猛发展，以满足中国的需求，填补印尼禁止出口形成的供应缺口。但疯狂的开采导致公众强烈不满，很多人抱怨水污染和环境破坏。(完) (编译 王颖；审校 张涛)