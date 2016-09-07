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亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 14:01 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美联储和日本央行政策疑虑弥漫市场

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* 美元/日圆下跌0.57%，澳元/美元跌0.16%，新西兰元/美元上涨0.15%，英镑/美元跌0.21%

* 美元/韩元下挫1.15%，美元/人民币微跌0.08%，美元/印度卢比跌0.23%，美元/马币下滑0.44%

* 日经指数跌0.4%，沪综指上涨0.32%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.4%，美国原油期货上升0.6%，美国指标公债收益率报1.5374%

* 澳洲第二季GDP同比增速四年来最快，创下25年未衰退佳绩

* 美国旧金山联储总裁威廉姆斯呼吁升息，建议提高通胀目标

(完)

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(编译 王兴亚；审校 艾茂林)

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