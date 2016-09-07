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亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 14:14 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆几乎复制美元/日圆走势，目前交投平静

0601 GMT

* 亚洲时段欧元/日圆走势堪称美元/日圆的翻版

* 早盘先是下滑，之后持稳在较低水准

* 欧元/日圆从114.81跌到113.82后企稳，处在一目均衡转换线114.31下方

* 日线一目均衡云区114.80-116.74的底部，确认为强阻力位

* 现汇目前还处在日线云区基准线114.34和转换线114.73下方

* 走势偏于下档，如果欧洲央行明日会议的决策立场温和，则欧元/日圆可能进一步下跌

(编译 高琦 审校 郑茵)

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