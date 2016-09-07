日本股市：收跌，因美国数据疲弱推动日圆升值

路透东京9月7日 - 日本股市周三收跌，日圆 上涨打压出口类股及其他周期性股票。美国服务业活动数据打击了美联储近期升息的预期，从而提振日圆。

过去一年左右，服务业表现强劲，弥补了美国制造业疲软的影响。因此本次公布的数据严重减弱了美国联邦储备理事会(美联储)最早本月升息的理由。