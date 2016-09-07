更新版 1-全球矿业：马来西亚将铝土矿开采禁令延长至年底，并可能进一步延长

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* 马来西亚将暂停期限从9月14日延长至12月31日

* 并称如果年底前库存未清理，可能进一步延长禁令

路透吉隆坡9月7日 - 马来西亚将暂停铝土矿开采活动的期限从截至9月14日延长至12月31日，并称如果当前较高的库存未能在12月31日之前出清，政府有可能会将禁令进一步延长六个月。

过去两年，马来西亚基本处于无监管状态的铝土矿开采业迅猛发展，以满足中国的需求，填补印尼禁止出口形成的供应缺口。但疯狂的开采导致公众强烈不满，很多人抱怨水污染和环境破坏。

去年年底，铝土矿开采被指致使马来西亚第三大州及主要铝土矿生产地彭亨州(Pahang)首府关丹(Kuantan)附近淡水及海水变红。随后于今年1月，该国政府首推为期三个月的铝土矿开采禁令。

马来西亚环境部长周三称，尽管后来将禁令期限延长，但关丹附近三处矿场的413万吨库存仍未得到清理。

“如果到了12月31日，这些库存仍未出清，我将申请禁令(再延长)六个月，”马来西亚自然资源和环境部长Wan Junaidi Tuanku Jaafar在一次新闻发布会上表示。

马来西亚去年是中国最大铝土矿供应国，对中国出口近2,400万吨铝土矿，但禁令一出，对中国的出口应声下滑，今年1-7月降至540万吨，仅为去年同期出口水平的一半左右。