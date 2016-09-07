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市场报道 | 2016年 9月 7日 星期三 15:10 BJT

《汇市简讯》英镑/美元关注1.35水准，若升破可能引发更多空头回补

0653 GMT

* 英镑/美元周二升至七周高点1.3445美元时，空仓遭轧

* 之后回落到1.3400略上方

* 若升破1.35水准，可能引发更多空头回补。1.35是2009年低点

* 在软银传出收购ARM消息前，1.35下方的卖单曾阻挡英镑7月中旬涨势

* 英国8月Halifax房价报告将于0730 GMT公布，市场预估下跌0.4%

* 7月工业/制造业产出数据将于0800 GMT公布，市场预估分别下跌0.2%及0.4%

(编译 高琦 审校 蔡美珍)

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