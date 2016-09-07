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亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 15:13 BJT

台湾债市：10年券殖利率连三跌至近两周新低，美升息预期降温激励区间偏多

* 10年券105/11殖利率连三跌创近两周新低
    * 美国ISM数据欠佳再削弱美国9月升息预期
    * 明日105/11殖利率区间暂看在0.63-0.67%

    路透台北9月7日 - 台湾10年期公债105/11 殖利率周三连续第三日收跌至
近两周新低。交易员指出，美国公布最新ISM非制造业指数走降，再度削弱市场对美国9月升
息预期的氛围，带动今日台债随美债区间偏多整理。
   
    他们表示，美国8月经济数据接连不如预期，让先前美国提前升息的利空变数一一厘清
，激励台债多方蓄势待发有意引高追价意愿，105/11殖利率已连两日收在日低，后续关注追
价买盘表现如何。
    
    今日105/11殖利率收在日低0.6505%，创近两周收盘低位，前波低位为8月26日的0.6375
%。
    
    〞多方营造追价气氛，才能有效换手。〞一位大型民营银行台债交易员说。
    
    上述交易员并称，今日105/11交割300亿台币，筹码相当有限且稳定，短线也欠缺10年
期券标售变数干扰，较利于该券走势区间偏多，但多方企图引领追价买需仍待观察，毕竟标
售完105/11殖利率已跌至0.65%的成本区，暂先观察0.65%关卡能否有效突破。
    
    另位大型公营行库交易主管则称，原本的美国提前升息利空变数陆续消弥，带动105/11
殖利率下移至前波低档区间0.63-0.65%，不排除短线该券殖利率挑战发行前交易期间的0.63
%低位。

    此外，台湾银行间隔夜拆款利率周三开盘报0.173%，同于上日开盘价；上日加权平均利
率收在0.174%。交易员认为，今日央行引导隔拆利率开平在0.173%，对台债影响有限，除非
央行一次引导隔拆利率下跌0.3个基点至0.170%，才会造成台债产生恐慌性的追价买盘。
    
    交易员预估，10年公债105/11殖利率明日波动区间暂看0.63-0.67%，至于五年期公债10
5/8 则在0.50-0.53%。
    
    台湾股市 周三连三日收涨0.84%至9,259.07点，并创下逾一年新高。分析师表示
，台积电 未来展望看好，且苹果 将于7日发表新款手机，部分权重个股受
到鼓舞上扬。  
      收盘价                     涨跌幅      报价(%)           区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                    
   5   105/8                      -0.75      0.5130%    0.5100-0.5200%      38.5
  10  105/11                      -1.63      0.6505%    0.6505-0.6640%     133.0
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  30    105/10                       没有成交
  20     105/9                       没有成交
  10    105/11                        0.6505%
   5     105/8                        0.5130%
   3     105/1                       没有成交
   2     105/3                       没有成交
 (完)   

 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)

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