台湾债市：10年券殖利率连三跌至近两周新低，美升息预期降温激励区间偏多

* 10年券105/11殖利率连三跌创近两周新低 * 美国ISM数据欠佳再削弱美国9月升息预期 * 明日105/11殖利率区间暂看在0.63-0.67% 路透台北9月7日 - 台湾10年期公债105/11 殖利率周三连续第三日收跌至 近两周新低。交易员指出，美国公布最新ISM非制造业指数走降，再度削弱市场对美国9月升 息预期的氛围，带动今日台债随美债区间偏多整理。 他们表示，美国8月经济数据接连不如预期，让先前美国提前升息的利空变数一一厘清 ，激励台债多方蓄势待发有意引高追价意愿，105/11殖利率已连两日收在日低，后续关注追 价买盘表现如何。 今日105/11殖利率收在日低0.6505%，创近两周收盘低位，前波低位为8月26日的0.6375 %。 〞多方营造追价气氛，才能有效换手。〞一位大型民营银行台债交易员说。 上述交易员并称，今日105/11交割300亿台币，筹码相当有限且稳定，短线也欠缺10年 期券标售变数干扰，较利于该券走势区间偏多，但多方企图引领追价买需仍待观察，毕竟标 售完105/11殖利率已跌至0.65%的成本区，暂先观察0.65%关卡能否有效突破。 另位大型公营行库交易主管则称，原本的美国提前升息利空变数陆续消弥，带动105/11 殖利率下移至前波低档区间0.63-0.65%，不排除短线该券殖利率挑战发行前交易期间的0.63 %低位。 此外，台湾银行间隔夜拆款利率周三开盘报0.173%，同于上日开盘价；上日加权平均利 率收在0.174%。交易员认为，今日央行引导隔拆利率开平在0.173%，对台债影响有限，除非 央行一次引导隔拆利率下跌0.3个基点至0.170%，才会造成台债产生恐慌性的追价买盘。 交易员预估，10年公债105/11殖利率明日波动区间暂看0.63-0.67%，至于五年期公债10 5/8 则在0.50-0.53%。 台湾股市 周三连三日收涨0.84%至9,259.07点，并创下逾一年新高。分析师表示 ，台积电 未来展望看好，且苹果 将于7日发表新款手机，部分权重个股受 到鼓舞上扬。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 -0.75 0.5130% 0.5100-0.5200% 38.5 10 105/11 -1.63 0.6505% 0.6505-0.6640% 133.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.6505% 5 105/8 0.5130% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)