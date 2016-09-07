国际油市：油价扳回跌幅微涨，但对冻产前景的怀疑态度抑制涨势

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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消息人士称，美国公布悲观的经济数据后，美元下跌，这对油价构成支撑。
油价周一触及一周高点，因此前俄罗斯和沙特同意就稳定油市合作，但由于达成协议的不确定性升高，油价之后下跌。
石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯等非OPEC产油国将在9月26-28日于阿尔及利亚举行非正式会谈，料将讨论冻产问题。
“即便此次非正式会谈没有达成产量方面的协议，油价也不太可能下跌，可能会维持在(每桶)45美元左右，因为页岩油产量并未增加，”Emori Capital Management总裁Tetsu Emori表示。
交易员称，美国原油受到Genscape数据的支撑。数据显示，美国上周库欣原油库存下降约70万桶。
周二的初步路透调查显示，上周美国商业原油库存可能减少10万桶，汽油库存或减少50万桶；同时馏分油库存料增加100万桶。
美国石油协会(API)将在周三公布一周石油数据，因周一逢劳工节假期而延后一天公布。(完)
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(编译 李春喜/王兴亚；审校 孙茉莉/艾茂林)
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