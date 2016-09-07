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亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 15:20 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆在114.05的空头目标已被触发

0709 GMT

* 欧元/日圆急速下跌，在一路跌向113.82的途中触及我们调整后的目标位114.05

* 目前横跨在114.81-116.75的云区限制了汇价近期反弹之势

* 日线未能收在116.10上方，也加剧了负面架构

* 116.10是118.44-112.32跌势的61.8%回档位

* 近期升向115.20的反弹走势消退

* 技术图：tmsnrt.rs/2cfMCHm

(编译 高琦 审校 李春喜)

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