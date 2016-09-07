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亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 17:58 BJT

《中国企业债发行日程表》--9月7日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级    发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*广州港集团     5       10   9/14簿记建档      --       AAA      9/18-9/20    广发证券
城市停车场建设专项债券    (第5年末附投资者选择权)     
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瑞金城市发展   12        7   9/5簿记建档      4.13%     AA-      9/6-9/8      华融证券
投资集团      (第3-7年末还20%本金/赣州发展投资控股集团提供担保)
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济宁城投       10       15   9/6簿记建档     *3.55%     AA+      9/7-9/9      银河证券
停车场建设项目专项债 (第5/10年附投资者选择权；第8年以后附分期还本条款)
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山东经济      18        10    9/7簿记建档   上限4.00%   AA+      9/8-9/9    中信建投证券
开发投资      (附第5年末投资者选择权)
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广饶县经      20         7    9/7簿记建档   上限3.98%   AA       9/8-9/9    恒泰长财证券
济发展投资    (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份公司提供担保)
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扬州广陵       15        7   9/6簿记建档     *3.62%     AA       9/7-9/12    恒泰长财证券    
新城投资发展         (第3-7年偿还20%本金/中合中小企业融资担保提供担保)    
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黔东南州       7.9       7   9/7簿记建档   上限5.80%    AA       9/8-9/12     银河证券
开发投资      (附第5年末投资者选择权)
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湘乡经济开发区 15        7   9/8簿记建档   *上限5.50%   AA-      9/9-9/12     财富证券
建设投资开发   (第3-7年末还20%本金/国有土地使用权抵押担保)
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广州番禺信息    5       10   9/7簿记建档    上限5.50%   AA       9/8-9/12     广州证券
技术投资发展公司  (第3-10年末分别偿还10%或15%本金)
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南昌城市建设  12.7     10    9/9簿记建档       --       AA+      9/12-9/14   国盛证券
投资发展管廊专项债   (第3-10年末每年偿还5%-20%本金/中债信用增进投资提供担保)
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济宁市中区城建  9       7    9/9簿记建档       --       AA       9/12-9/14    东北证券
投资地下综合管廊专项债 (第3-7年末还20%本金/中合中小企业融资担保股份公司提供担保)
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青岛昌阳       17.7     7    9/9簿记建档       --       AA       9/12-9/14    申万宏源证券
投资开发      (第3-7年末还20%本金)                                            东方花旗证券
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宁德交通     至多7     10    9/9簿记建档       --       AA       9/12-9/14     海通证券
投资集团       (附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)           国开证券
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文山城市      11.6      7    9/12簿记建档    上限5.00%  AA       9/13-9/19     国金证券
建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) 
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贵阳白云        12      10    9/12簿记建档    上限5.00% AA       9/13-9/20    中航证券
建设投资地下综合管廊项目专项债 (第3-10年末按不同比例偿还/贵阳金阳建设投资集团提供担保)
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中国宜兴环保   11.7      7   9/13簿记建档      --      AA        9/14-9/20    东吴证券
科技工业园     (第3-7年末还20%本金) 
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绍兴市柯桥区    10       7   9/13簿记建档      --      AA        9/19-9/21    银河证券
城建投资开发集团     (第3-7年末还20%本金)      
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以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)  
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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威海临港国资经营 3.8     4    9/6簿记建档     *4.21%      AA      9/7-9/9     中投证券
小微企业增信集合债     (第三年末附投资人选择权)   
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库尔勒城市建设    9      4    9/5簿记建档      4.20%      AA      9/6-9/9   申万宏源证券
集团小微企业增信集合债 (第三年末附投资人选择权)   
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合肥兴泰金融      5      3    9/7簿记建档    上限4.10%    AA+     9/8-9/12     广发证券
控股集团小微企业扶持债券   (第2年末附投资人选择权)
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注: *表示新增。(完) 
        
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