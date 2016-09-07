美国个股：微软正在从英国数据中心引入一系列云服务

路透伦敦9月7日 - 随着数据本地化的需求在欧洲及全球扩展普及，微软正在从英国数据中心引入一套完整的云服务。

新的服务将允许来自法律、银行、公共及公用事业领域的一系列英国客户在互联网上运营业务，这是他们出于监管和数据安全原因一直不愿做的事情。

“我们希望确保尽可能多的客户可使用该云(服务)，”微软英国营销及运营总经理Nicola Hodson说。(完)