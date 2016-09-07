美国个股：微软正在从英国数据中心引入一系列云服务

企业并购：IT研究公司Gartner将收购CEB，交易价值26亿美元
路透1月5日 - 信息技术研究和咨询公司Gartner Inc 周四表示，将收购企业研究和分析服务提供商CEB Inc ，以扩大其企业服务业务；这笔现金加股票的收购交易价值26亿美元。
路透伦敦9月7日 - 随着数据本地化的需求在欧洲及全球扩展普及，微软正在从英国数据中心引入一套完整的云服务。
新的服务将允许来自法律、银行、公共及公用事业领域的一系列英国客户在互联网上运营业务，这是他们出于监管和数据安全原因一直不愿做的事情。
“我们希望确保尽可能多的客户可使用该云(服务)，”微软英国营销及运营总经理Nicola Hodson说。(完)
路透1月5日 - 信息技术研究和咨询公司Gartner Inc 周四表示，将收购企业研究和分析服务提供商CEB Inc ，以扩大其企业服务业务；这笔现金加股票的收购交易价值26亿美元。
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