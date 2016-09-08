台湾货币市场：9月8日及本提存期资金预期变化一览表

全球金融：安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透台北9月8日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期1,588.5亿台币。 --大立光85.18亿台币。 --95甲6期公债本金加上利息共865.9375亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --汇丰控股公司发行美元债，金额20亿美元。 -------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)4,776.3亿台币。 09/09 2,689亿台币 09/12 3,079.5亿台币 09/13 4,317.8亿台币 09/14 2,017亿台币 09/15 2,527亿台币 09/16 1,616亿台币 09/19 2,469.5亿台币 09/20 2,756.5亿台币 09/21 3,974亿台币 09/22 3,227亿台币 09/23 1,620亿台币 09/26 3,445.5亿台币 09/27 1,619亿台币 09/28 2,322.5亿台币 09/29 1,410亿台币 09/30 511.5亿台币 10/03 5,174.5亿台币 --公债还本与付息共132.05亿台币。 ---check please... 9/9 98甲6期7息 11亿台币 9/11 90乙1期15息 14.8亿台币 9/11 104甲12期1息 10.6875亿台币 9/18 102甲10期3息 13.125亿台币 9/21 96甲6期9息 15.4375亿台币 9/21 99甲8期6息 9亿台币 9/24 97甲6期8息 17亿台币 9/24 101甲9期4息 8.4375亿台币 9/26 103甲13期2息 17.0625亿台币 9/30 100甲9期5息 8.75亿台币 10/2 103甲14期2息 6.75亿台币 --上市大型公司现金股利发放时程： 9/09：统一113.64亿台币、日月光124.77亿台币、华南金62.41亿台币。 9/14：合库金33.22亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --9/9：高盛国际(The Goldman Sachs International)发行美元计价公司债，金额为0.8亿美元。 --9/19:中央银行发行两年期定存单，金额300亿台币，14日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 罗两莎)
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透上海1月16日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万 -- 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) 亿) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.