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亚洲 | 2016年 9月 8日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场：9月8日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月8日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期1,588.5亿台币。 
    --大立光85.18亿台币。 
    --95甲6期公债本金加上利息共865.9375亿台币。               
    
    
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。  
    --汇丰控股公司发行美元债，金额20亿美元。

   --------------------------------------------------------------------
    本提存期   
     
     宽松因素：
    --央行存单到期 4兆(万亿)4,776.3亿台币。 
          09/09                      2,689亿台币
          09/12                    3,079.5亿台币
          09/13                    4,317.8亿台币
          09/14                      2,017亿台币
          09/15                      2,527亿台币
          09/16                      1,616亿台币
          09/19                    2,469.5亿台币
          09/20                    2,756.5亿台币
          09/21                      3,974亿台币
          09/22                      3,227亿台币
          09/23                      1,620亿台币
          09/26                    3,445.5亿台币
          09/27                      1,619亿台币
          09/28                    2,322.5亿台币
          09/29                      1,410亿台币
          09/30                      511.5亿台币
          10/03                    5,174.5亿台币
   
    --公债还本与付息共132.05亿台币。     ---check please...
           9/9      98甲6期7息             11亿台币 
          9/11      90乙1期15息          14.8亿台币 
          9/11     104甲12期1息       10.6875亿台币 
          9/18     102甲10期3息        13.125亿台币 
          9/21      96甲6期9息        15.4375亿台币 
          9/21      99甲8期6息              9亿台币 
          9/24      97甲6期8息             17亿台币 
          9/24      101甲9期4息        8.4375亿台币 
          9/26     103甲13期2息       17.0625亿台币 
          9/30      100甲9期5息           8.75亿台币
          10/2     103甲14期2息          6.75亿台币 
 
    --上市大型公司现金股利发放时程：
      9/09：统一113.64亿台币、日月光124.77亿台币、华南金62.41亿台币。        
      9/14：合库金33.22亿台币。  
    
    --月底军公教薪饷拨款。       
            
    紧缩因素： 
    --9/9：高盛国际(The Goldman Sachs International)发行美元计价公司债，金额为0.8亿美元。
    --9/19:中央银行发行两年期定存单，金额300亿台币，14日标售。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 

 (记者 高洁如; 审校 罗两莎)

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