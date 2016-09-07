金属期市：伦铜触及两周高位，因美国疲弱数据打压美元下跌

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
“我们重申对2016年下半年的预期，受需求放缓和供应增加影响，铜价和...铝价料将下跌，但受特殊供应因素影响，锌价和镍价料将上涨，”高盛在一份报告中说。
0709GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜 上涨1%至每吨4,666美元，上日收盘基本持平。
铜价最高升至每吨4,683美元，创8月24日以来最高水准，上周在4,600美元上方触及的九周低点已成为底部。
瑞富公司(Marex Spectron)亚洲金属机构销售主管Matt France在一份报告中表示，“今日行情完全受到9月期权到期牵动，志得意满的空头被一棒子敲醒。”
上海期交所铜价 收涨0.6%至每吨36,750元人民币。
上海期交所镍价 展现出了韧性，在钢价大跌过后也未跟随其他中国钢铁产业所使用的原材料骤跌。上海期锌 下跌0.4%。
中国国务院表示，由于大宗商品价格相对偏低，中国将会加强积极的财政政策，预料将在中期支撑金属价格。
这项声明周三提振基础建设相关股票。
马来西亚将暂停铝土矿开采活动的期限从截至9月14日延长至12月31日，并称如果当前较高的库存未能在12月31日之前出清，政府有可能会将禁令进一步延长六个月。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/张明钧; 审校 李春喜/艾茂林)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583