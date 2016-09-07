金属期市：伦铜触及两周高位，因美国疲弱数据打压美元下跌

“我们重申对2016年下半年的预期，受需求放缓和供应增加影响，铜价和...铝价料将下跌，但受特殊供应因素影响，锌价和镍价料将上涨，”高盛在一份报告中说。

0709GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜 上涨1%至每吨4,666美元，上日收盘基本持平。

铜价最高升至每吨4,683美元，创8月24日以来最高水准，上周在4,600美元上方触及的九周低点已成为底部。

瑞富公司(Marex Spectron)亚洲金属机构销售主管Matt France在一份报告中表示，“今日行情完全受到9月期权到期牵动，志得意满的空头被一棒子敲醒。”

上海期交所铜价 收涨0.6%至每吨36,750元人民币。

上海期交所镍价 展现出了韧性，在钢价大跌过后也未跟随其他中国钢铁产业所使用的原材料骤跌。上海期锌 下跌0.4%。

中国国务院表示，由于大宗商品价格相对偏低，中国将会加强积极的财政政策，预料将在中期支撑金属价格。

这项声明周三提振基础建设相关股票。

马来西亚将暂停铝土矿开采活动的期限从截至9月14日延长至12月31日，并称如果当前较高的库存未能在12月31日之前出清，政府有可能会将禁令进一步延长六个月。 (完)

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