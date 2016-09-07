《全球汇市》美元兑日圆降至逾一周最低，因美国数据压制加息预期

“要想使利率市场进行相应调整，可能还需要美联储改变其说法，但从威廉姆斯周二的讲话来看，这种情 况尚未发生，”摩根士丹利策略师在一份报告中表示，并称一旦美联储调整其措辞，美元料将兑欧元和日圆以 更快速度下滑。 日本产经新闻报导称，日本央行决策者在央行9月20-21日会议前意见分歧。这亦提振了日圆。日本央行总 裁黑田东彦曾表示，在该会议上将会全面评估大规模刺激计划。 尽管美元走软，欧元兑美元 却表现较差，因最新数据显示，德国7月工业生产意外下滑，创23个月 来最大跌幅，在第三季伊始释出不利讯号。 与此同时，瑞典克朗兑欧元 涨至日高9.50，因瑞典央行维持利率不变，符合市场预期。瑞典克 朗上周曾跌至一年低位，主要受一系列疲弱经济数据拖累。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1243 1.1252 -0.08 +3.53 1.0860 美元/日圆 101.53 101.98 -0.44 -15.60 120.30 欧元/日圆 114.17 114.77 -0.52 -12.49 130.47 美元/瑞郎 0.9691 0.9691 +0.00 -3.26 1.0018 英镑/美元 1.3404 1.3437 -0.25 -9.05 1.4738 美元/加元 1.2842 1.2842 +0.00 -7.20 1.3839 美元/离岸人民币 6.6693 6.6740 -0.07 +1.54 6.5680 澳元/美元 0.7659 0.7686 -0.35 +5.28 0.7275 新西兰元/美元 0.7441 0.7415 +0.35 +9.03 0.6825 欧元/瑞郎 1.0897 1.0910 -0.12 +0.10 1.0886 欧元/英镑 0.8385 0.8369 +0.19 +13.82 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.5243 9.5347 -0.11 +3.86 9.1705 美元/挪威克朗 8.1698 8.1627 +0.09 -7.58 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王洋/王兴亚/刘秀红；审校 张涛/张明钧/李春喜)