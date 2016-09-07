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亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 16:10 BJT

《全球汇市》美元兑日圆降至逾一周最低，因美国数据压制加息预期

“要想使利率市场进行相应调整，可能还需要美联储改变其说法，但从威廉姆斯周二的讲话来看，这种情
况尚未发生，”摩根士丹利策略师在一份报告中表示，并称一旦美联储调整其措辞，美元料将兑欧元和日圆以
更快速度下滑。
    
    日本产经新闻报导称，日本央行决策者在央行9月20-21日会议前意见分歧。这亦提振了日圆。日本央行总
裁黑田东彦曾表示，在该会议上将会全面评估大规模刺激计划。
    
    尽管美元走软，欧元兑美元 却表现较差，因最新数据显示，德国7月工业生产意外下滑，创23个月
来最大跌幅，在第三季伊始释出不利讯号。 
    
    与此同时，瑞典克朗兑欧元 涨至日高9.50，因瑞典央行维持利率不变，符合市场预期。瑞典克
朗上周曾跌至一年低位，主要受一系列疲弱经济数据拖累。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1243  1.1252  -0.08  +3.53  1.0860
    美元/日圆            101.53  101.98  -0.44 -15.60  120.30
    欧元/日圆         114.17  114.77  -0.52 -12.49  130.47
    美元/瑞郎            0.9691  0.9691  +0.00  -3.26  1.0018
    英镑/美元            1.3404  1.3437  -0.25  -9.05  1.4738
    美元/加元            1.2842  1.2842  +0.00  -7.20  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6693  6.6740  -0.07  +1.54  6.5680
    澳元/美元            0.7659  0.7686  -0.35  +5.28  0.7275
    新西兰元/美元        0.7441  0.7415  +0.35  +9.03  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0897  1.0910  -0.12  +0.10  1.0886
    欧元/英镑         0.8385  0.8369  +0.19 +13.82  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.5243  9.5347  -0.11  +3.86  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1698  8.1627  +0.09  -7.58  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王洋/王兴亚/刘秀红；审校 张涛/张明钧/李春喜)

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