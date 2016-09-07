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亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 16:13 BJT

澳洲股市：微幅收高，受第二季经济成长强劲提振

路透9月7日 - 澳洲股市周三微幅收高。此前数据显示，第二季该国经济同比增速为四年来最快。

第二季经济增长的推动因素包括大选前政府支出激增，以及家庭支出和住房建设的温和增长。这帮助抵消了矿业投资的新一轮大幅下滑。矿业投资下滑已拖累经济三年多。

澳股S&P/ASX 200指数 收高0.2%，或10.6点，报5,424.2。该指数周二收低0.3%。

黄金类股Northern Star Resources 和Evolution Mining 上涨，因金价触及两周半新高。

基本材料类股持平，力拓 及必和必拓 分别下跌0.8%和0.3%，拖累大盘。

金融类股小涨，澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 和澳洲联邦银行(CBA) 分别收高1.6%和1.1%。(完)

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