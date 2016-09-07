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市场报道 | 2016年 9月 7日 星期三 16:33 BJT

欧洲汇市：英镑/美元接近七周高位，关注英国央行总裁出席听证会

英国央行上月初降息至近零水准，并推出资产购买计画，因涵盖英国退欧公投之后时间段的最初数据显示，英国短期内可能陷入衰退。

但近期一连串表现优异的数据让人对英国经济抱持更为乐观的看法，同时也令人对英国央行今年将再度降息的观点存疑。摩根士丹利分析师周一调高英国经济成长预估，并将下阶段资产购买计画推出时间预估推迟至2017年2月。

英国央行总裁卡尼将于1315 GMT回答国会议员有关上月宽松政策是否反应过度的问题，各界也将观察未来行动的种种线索。

“我认为现阶段他们不会打消推出进一步政策措施的可能，”荷兰合作银行汇率策略师Jane Foley表示。“虽然数据表现令人振奋，我认为英国央行不会打算在现阶段就对其选项设限。”

周二公布的路透调查显示，多数分析师认为英国央行将在9月偃兵息甲，但将在11月进一步降息15个基点。

0800GMT，英镑兑美元 下跌约0.3%至1.3405，接近周二所及的七周高点。英镑兑欧元 下跌0.2%至0.8388英镑，周二曾一度触及五周高点0.83335英镑。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)策略师团队在致客户报告中表示，“英镑最近几周表现在G10货币中名列前茅，因英国数据优于预期，且退欧疑虑转淡，大规模市场空单遭到积极轧空。”

“英国公投退欧之后英镑超跌，但反弹又过了头，开始看起来可能很容易出现新一波拉回。”(完)

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(编译 艾茂林/张明钧; 审校 王兴亚/高琦)

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