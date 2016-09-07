欧洲汇市：英镑/美元接近七周高位，关注英国央行总裁出席听证会

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
英国央行上月初降息至近零水准，并推出资产购买计画，因涵盖英国退欧公投之后时间段的最初数据显示，英国短期内可能陷入衰退。
但近期一连串表现优异的数据让人对英国经济抱持更为乐观的看法，同时也令人对英国央行今年将再度降息的观点存疑。摩根士丹利分析师周一调高英国经济成长预估，并将下阶段资产购买计画推出时间预估推迟至2017年2月。
英国央行总裁卡尼将于1315 GMT回答国会议员有关上月宽松政策是否反应过度的问题，各界也将观察未来行动的种种线索。
“我认为现阶段他们不会打消推出进一步政策措施的可能，”荷兰合作银行汇率策略师Jane Foley表示。“虽然数据表现令人振奋，我认为英国央行不会打算在现阶段就对其选项设限。”
周二公布的路透调查显示，多数分析师认为英国央行将在9月偃兵息甲，但将在11月进一步降息15个基点。
0800GMT，英镑兑美元 下跌约0.3%至1.3405，接近周二所及的七周高点。英镑兑欧元 下跌0.2%至0.8388英镑，周二曾一度触及五周高点0.83335英镑。
法国农业信贷银行(Credit Agricole)策略师团队在致客户报告中表示，“英镑最近几周表现在G10货币中名列前茅，因英国数据优于预期，且退欧疑虑转淡，大规模市场空单遭到积极轧空。”
“英国公投退欧之后英镑超跌，但反弹又过了头，开始看起来可能很容易出现新一波拉回。”(完)
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(编译 艾茂林/张明钧; 审校 王兴亚/高琦)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍