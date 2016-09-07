版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 16:26 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月7日

路透9月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间
16:22时，1港元=0.85919人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均
溢价为20.59%，高于上交易日收盘的20.26%。
    
   公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                      4.48            5.06         1.03
 建设银行                                      5.28            6.01         1.02
 中国银行                                      3.45            3.70         1.09
 农业银行                                      3.20            3.40         1.10
 招商银行                                     18.56           19.92         1.08
 中信银行                                      6.23            5.25         1.38
 交通银行                                      5.74            6.25         1.07
 民生银行                                      9.33            8.62         1.26
 中国人寿                                     21.93           20.15         1.27
 中国平安                                     35.21           42.80         0.96
 中国太保                                     29.04           29.70         1.14
 中信证券                                     16.80           17.76         1.10
 新华人寿                                     43.36           32.95         1.53
 海通证券                                     15.86           14.02         1.32
 华能国际                                      7.23            4.97         1.69
 大唐发电                                      3.95            2.09         2.20
 华电国际                                      5.19            3.54         1.71
 中煤能源                                      5.63            3.78         1.73
 中国神华                                     14.99           14.40         1.21
 中国石油                                      7.49            5.23         1.67
 兖州煤业                                     12.27            4.67         3.06
 中国石化                                      5.00            5.70         1.02
 上海石化                                      6.09            4.09         1.73
 中海油服                                     12.26            6.28         2.27
 仪征化纤                                      3.89            1.51         3.00
 中国铝业                                      3.94            2.91         1.58
 江西铜业                                     14.61            9.21         1.85
 洛阳钼业                                      4.02            1.73         2.70
 紫金矿业                                      3.39            2.69         1.47
 马钢股份                                      2.90            1.87         1.80
 鞍钢股份                                      4.55            4.10         1.29
 重庆钢铁                                      2.52            2.34         1.25
 海螺水泥                                     17.84           22.95         0.90
 洛阳玻璃                                     25.61            4.75         6.28
 京城机电                                     10.54            3.23         3.80
 中联重科                                      4.57            2.88         1.85
 金隅股份                                      4.31            3.08         1.63
 中国国航                                      7.49            5.83         1.50
 东方航空                                      6.51            4.14         1.83
 南方航空                                      7.27            4.67         1.81
 中国远洋                                      5.22            2.83         2.15
 中海集运                                      4.07            1.71         2.77
 中集集团                                     14.34            9.86         1.69
 中海发展                                      6.62            4.52         1.70
 宁沪高速                                      8.94           10.96         0.95
 深高速                                        8.52            8.18         1.21
 成渝高速                                      4.83            3.04         1.85
 皖通高速                                     13.34            6.86         2.26
 广深铁路                                      4.25            4.23         1.17
 中国南车                                      9.31            7.15         1.52
 中国交建                                     11.87            8.78         1.57
 中国铁建                                      9.39            9.53         1.15
 中国中铁                                      7.61            5.84         1.52
 长城汽车                                     10.49            8.14         1.50
 比亚迪                                       58.97           56.50         1.21
 广汽集团                                     23.20           10.96         2.46
 青岛啤酒                                     30.76           29.55         1.21
 白云山                                       25.73           20.40         1.47
 新华制药                                     13.00            5.99         2.53
 海信科龙                                     11.11            5.41         2.39
 南京熊猫                                     15.48            6.44         2.80
 晨鸣纸业                                      9.05            7.38         1.43
 上海医药                                     20.79           21.65         1.12
 中兴通讯                                     15.01           11.20         1.56
 东方电气                                      9.88            6.18         1.86
 潍柴动力                                      9.16           10.74         0.99
 东北电气                                      6.80            2.84         2.79
 广船国际                                     29.31           12.20         2.80
 昆明机床                                      7.31            2.58         3.30
 一拖股份                                     10.46            4.32         2.82
 北辰实业                                      4.29            2.62         1.91
 创业环保                                      8.17            4.38         2.17
 中国中冶                                      4.38            2.66         1.92
 金风科技                                     16.29           12.18         1.56
 丽珠                                         53.35           44.25         1.40
 万科                                         23.27           19.82         1.37
 郑煤机                                        5.92            3.46         1.99
 大连港                                        2.52            1.47         2.00
 山东墨龙                                     10.40            3.43         3.53
 浙江世宝                                     40.95           10.78         4.42
 复星医药                                     23.41           24.10         1.13
 光大银行                                      3.90            3.74         1.21
 东江环保                                     19.70           13.60         1.69
 上海电气                                      8.42            3.56         2.75
 广发证券                                     16.90           17.62         1.12
 华泰证券                                     20.11           17.42         1.34
 东方证券                                     16.59            8.25         2.34
 光大证券                                     17.00           12.54         1.58
                
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐