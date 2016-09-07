国际油市：2017年凝析油价格料将反弹，因亚洲需求增长而供应下降

路透新加坡9月7日 - 亚洲凝析油市场在2017年应当比原油和液化天然气(LNG)市场表现更好，因新的终端用户的需求预计会达到峰值，而中东的供应应当会收紧。

根据行业消息人士以及路透基于亚洲凝析油分离产能和对该地区通常供应量进行的估算，亚洲凝析油供应缺口预计高达20万桶/日，这将会推动凝析油价格在明年反弹。

根据它们的总加工能力，卡特尔Ras Laffan 2和伊朗的波斯湾之星一期凝析油分离装置的启动，将使2017年中东的供应量总计收紧26.6万桶/日。

由于凝析油供应枯竭，加上需求激增，亚洲的炼厂可能会把目光转向该地区的其它轻质原油，甚至可能从美国寻求替代品。激增的买兴可能推动印尼、越南和马来西亚出口的轻质原油价格上涨，因为此时亚洲越来越依赖进口，而这些国家的供应却在下滑。

当亚洲变得越来越依赖进口时，这会使来自印尼、越南、马来西亚的亚洲轻质原油价格上涨，因这些国家的供应下降。

“明年亚洲凝析油市场似乎会更吃紧一些，”挪威国家石油公司 营销及供应高级副总裁Stale Endre Berg周一称，理由是中东的供应下降，而亚洲的凝析油分离产能增加。(完)