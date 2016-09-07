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亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 17:19 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘小升，客盘借机逢低购汇大行仍有维稳压力

* 人民币收盘随中间价小升
    * 美国服务业数据欠佳打压美联储加息预期
    * 美元下跌反而激发客盘购汇
    * 大行现身掉期市场维稳，掉期继续回落

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京9月7日 - 人民币兑美元即期 周三随中间价小幅收升。交易员称，
因美国服务业数据欠佳打压美联储加息预期进而拖累美元指数下行，人民币随之反弹。但美
元下跌反而激发了客盘购汇热情，但由于市场价偏离中间价较大，大行仍有维稳压力。
    
    他们并指出，由于大行连两日现身掉期市场维稳，且资金面较为宽松，境内短端美元掉
期回落，一年期掉期 亦由周一910点的逾两个月高点下探至720点附近，掉期曲
线明显下行。
    
    “今天（美元）中间价开低了，市场还是购汇多。”一中资行交易员称，“购汇力量短
期不会消退，近期美元情况不很明朗，可能价格稍微弱一点，客盘购汇就会大量出来。”
    
    另一外资行交易员指出，日内日圆持续偏强，也会拉升人民币；而G20峰会后美指调整
人民币顺势反弹，暂时还不能看出汇率举措是否变化，除非美指转强，人民币下探6.7元关
键支撑，才可看出监管层态度。
      
    中国央行周三公布，8月末中国外汇储备 为31,851.67亿美元，创2011年12
月以来新低；环比减少158.9亿美元，为连续两个月减少。7月为减少41.05亿美元。 
    
    前述交易员指出，从交易层面看，8月市场仍略偏购汇，因此外储减少预料之中，在贬
值预期仍较强时，外储可能仍面临一定的降幅。

    全球汇市方面，美元兑日圆周三降至逾一周最低，因疲弱的经济数据令美联储不太可能
在本月加息，并且使得投资者削减对美元的多头押注。 美国供应管理协会(ISM)此
前公布8月非制造业指数为51.4，创2010年2月以来最低。 

    路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微
跌0.34%至94.11；SDR篮子指数微跌至94.93，BIS篮子指数小跌至94.53。 
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
 在岸市场人民币兑美元                   今日           上日          升贬
             即期成交价格              6.6641         6.6803        0.24%
                   中间价              6.6555         6.6676        0.18%
             成交额                  217.44亿美    246.59亿美元        
                                         元                       
                 日内波动幅度(pips)      123        日低6.6724    日高6.6601
                   今年以来升贬幅度                                   -2.56%
             2005年汇改以来升贬幅度                                   24.20%
              一年期美元/人民币掉期          729                            
                                                                  
                                                                       
 离岸人民币市场                         今日           上日                 
                   CNH即期             6.6727         6.6745                
            一年期NDF                   6.824         6.8153                
  
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.6646；
人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15
点的参考汇率为7.4971、6.57和8.9395。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑
参考价。（完）

 (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 杨淑祯)

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