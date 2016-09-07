更新版 1-中国汇市：人民币收盘小升，客盘借机逢低购汇大行仍有维稳压力

* 人民币收盘随中间价小升 * 美国服务业数据欠佳打压美联储加息预期 * 美元下跌反而激发客盘购汇 * 大行现身掉期市场维稳，掉期继续回落 (新增评论和收盘报价) 路透北京9月7日 - 人民币兑美元即期 周三随中间价小幅收升。交易员称， 因美国服务业数据欠佳打压美联储加息预期进而拖累美元指数下行，人民币随之反弹。但美 元下跌反而激发了客盘购汇热情，但由于市场价偏离中间价较大，大行仍有维稳压力。 他们并指出，由于大行连两日现身掉期市场维稳，且资金面较为宽松，境内短端美元掉 期回落，一年期掉期 亦由周一910点的逾两个月高点下探至720点附近，掉期曲 线明显下行。 “今天（美元）中间价开低了，市场还是购汇多。”一中资行交易员称，“购汇力量短 期不会消退，近期美元情况不很明朗，可能价格稍微弱一点，客盘购汇就会大量出来。” 另一外资行交易员指出，日内日圆持续偏强，也会拉升人民币；而G20峰会后美指调整 人民币顺势反弹，暂时还不能看出汇率举措是否变化，除非美指转强，人民币下探6.7元关 键支撑，才可看出监管层态度。 中国央行周三公布，8月末中国外汇储备 为31,851.67亿美元，创2011年12 月以来新低；环比减少158.9亿美元，为连续两个月减少。7月为减少41.05亿美元。 前述交易员指出，从交易层面看，8月市场仍略偏购汇，因此外储减少预料之中，在贬 值预期仍较强时，外储可能仍面临一定的降幅。 全球汇市方面，美元兑日圆周三降至逾一周最低，因疲弱的经济数据令美联储不太可能 在本月加息，并且使得投资者削减对美元的多头押注。 美国供应管理协会(ISM)此 前公布8月非制造业指数为51.4，创2010年2月以来最低。 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微 跌0.34%至94.11；SDR篮子指数微跌至94.93，BIS篮子指数小跌至94.53。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.6641 6.6803 0.24% 中间价 6.6555 6.6676 0.18% 成交额 217.44亿美 246.59亿美元 元 日内波动幅度(pips) 123 日低6.6724 日高6.6601 今年以来升贬幅度 -2.56% 2005年汇改以来升贬幅度 24.20% 一年期美元/人民币掉期 729 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6727 6.6745 一年期NDF 6.824 6.8153 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.6646； 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15 点的参考汇率为7.4971、6.57和8.9395。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑 参考价。（完） (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 杨淑祯)