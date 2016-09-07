更正-韩国经济：韩国央行考虑利率政策时应吸取日本和欧元区的经验--标普

(更正：第二段译文有误，改为“这不仅是因为影响力减弱”，非“这不仅是因为可降低影响”。)

路透首尔9月7日 - 标普全球亚太区主权评级资深董事陈锦荣周三表示，在考虑利率政策时，韩国央行应汲取日本央行及欧洲央行(ECB)的经验教训。

陈锦荣在首尔举行的记者会上称，“我认为在考虑进一步下调利率时，韩国央行必须吸取日本央行和欧洲央行的经验教训，这不仅是因为影响力减弱了，而且还因为韩国央行未来已没有太多推出意外举措的空间了，”

韩国央行目前的基准利率为1.25%。

他补充称，明年韩国政府的预算不够大，不足以对经济产生巨大影响，不过这将是正面的，将在一定程度上促进经济成长。(完)