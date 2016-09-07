版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 7日 星期三 17:00 BJT

企业并购：拜耳一大股东否决收购孟山都的提案，称内容过于优厚

路透伦敦9月7日 - 一名德国化学品暨农药制造商拜耳(Bayer) 前30大股东表示，修改过后的收购美国竞争对手孟山都 的条件内容过于优厚。

该名不愿具名的股东表示，拜耳修改后对孟山都每股出价127.50美元的收购若获得通过，是一笔“出价过高的收购”。

反对这起规模达650亿美元以上并购交易的拜耳股东不在少数，上述大股东也是其中之一，不论是交易上的策略理由及估值都遭到质疑。

不过拜耳周一提出修正后收购价，仍与分析师估算拜耳最终可能支付的价格135-145美元还有段距离，该名股东对此表示松了一口气。

“这看起来并购成功的机率降低，”该名股东在电子邮件中评论道，“拜耳将需要更多股本，这需要获得股东批准，但恐怕无法成功。”(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐