台湾已公布经济指标--2016/9/8

全球金融：安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 *商品出口(y/y) 8月 +1.0% +1.2% 10/7 -- *商品进口(y/y) 8月 -0.8% -0.2% 10/7 -- 外销订单(y/y) 7月 -3.4% -2.4% 9/22 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 171.3 200.4 r 11/21 -- 国际收支(亿美元) 第二季 31.5 38.5 11/21 -- M2货币总计数(y/y) 7月 +4.70% +4.42% 9/23 -- 季调失业率 7月 3.96% 3.96% 9/22 -- 工业生产指数(y/y) 7月 -0.31% +1.14% r 9/27 -- 外汇存底(亿美元) 8月底 4,358.62 4,340.87 10/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 +0.57% +1.23% 10/5 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季 +0.70% +0.69% -- -- (Q2统计值 (Q2初值) ) 重贴现率(%) 6月30日 1.375% 1.500% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透上海1月16日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万 -- 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) 亿) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.