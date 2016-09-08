重温稿-台湾货币市场：拆款利率力持稳定，但下周长假前操作普遍保守

* 拆款市场平稳中透露出保守意味 * 短票利率稳于区间，但调度难度稍升 * 公债交割无碍债券附买回市况 记者 高洁如 路透台北9月7日 - 台湾银行间拆款利率周三平稳，交易员操作趋向保守。资金调度人 士指出，由于下周中秋节将有四天长假，银行不愿开太大的积数，各方交易倾向保守，因此 使得部分票券商感到资金透露一丝紧张。 交易员表示，虽然现在只是期初，但是不论是正或是负，银行目前都严控积数，不希望 在下周中秋节前，银行的准备数字累积的过大。有资金需求的交易商普遍认为，目前资金情 势是稳中偏紧；但银行则多表示，要借钱仍然借得到，只是银行操作先倾向保守而已。 〞因为大家积数顾的好好的，没有人会故意做大正、大负(的积数)。〞一位小型民营银 行交易员表示。 她也表示，虽然目前只是提存期初，但是9月季底一般银行不能任意拆出，需顾及财务 数字目标等规定，因此宁愿保守操作。 〞维持平平的最好。〞她说。 也有大型银行交易员表示，目前操作持稳，有多钱到期也依序拆出，但因为下周的长假 效应，因此操作上不会放走太多钱。 本地时间17:40 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.240 31.412 台湾加权股价指数<.TWII 9,259.07 9,181.85 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.175% 0.174% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.173-0.200% 0.173-0.200% --一周拆款利率区间 0.173-0.290% 0.175-0.290% --两周拆款利率区间 0.180-0.310% 0.173-0.290% **短票利率仍在区间之内** 短票方面，交易员表示，银行有多有缺，拆出意愿高低不一。虽然各方保守操作，不过 利率也未见明显弹升。因为虽也有银行开出高利率，但难对整体市场有指标效果，短票利率 大致仍在区间内游走。 〞有点紧，有可能银行保守一点，因为下周四天放假。〞一位大型票券商交易员表示。 另外一家票券商交易员则表示，目前月内的票、拆款都很充裕，跨月则稍有利率的门槛 ，整体而言力调度难度稍微升高。目前短票要拉升利率也不算太容易，后续市况值得观察。 今日30天跨季短票卖断利率主要承作在0.29-0.30%，同上日。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率0.293%，区间在0.28-0.34%，成交金 额为56.80亿台币；前日加权平均利率在0.292%，区间在0.28-0.35%，成交金额为69.31亿台 币。自保60天短票成交加权平均利率上日在0.285%，区间在0.25-0.31%，成交金额为25.63 亿台币；前日在0.296%，区间在0.25-0.305%，成交金额为41.28亿台币。 台湾央行周三发行1,295.5亿台币定存单，较到期定存单金额1,296.5亿台币，发行余额 减1亿台币。 本周到期央行定存单共1兆3,140亿台币，余日定存单到期分布为：周四1,588.5亿与周 五2,689亿台币。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为负32亿台币，累计超额准备771亿台币、加 计前期1%的超额准备为2,299亿台币。 **公债交割但市况平稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日虽有公债交割的紧缩因素，不过市况大致 平稳。资金供给方的投信多缺不一，寿险偏少不过无碍整体市况，而银行保持着多钱，使全 市场维持充裕的水位。 今日有105/11期10年期公债交割，金额300亿台币。 针对近期的隔夜拆款利率水位在 0.173%的低位，交易员则认为，若是全球经济保持着 目前稳定的复苏，则央行应该在9月29日开会前，都会维持目前只是微幅调整隔拆利率的做 法，因此微幅的隔拆利率波动不具政策指标。 〞如果没有黑天鹅，我想央行一定是开完会再调隔拆。〞一大型证券商交易员说。 台湾银行间隔夜拆款利率周三开盘报0.173%，同上日。上日的0.173%利率突破近月以来 的下缘。市场人士指出，银行间隔拆利率开盘价大多为央行透过大型银行操作。 台湾央行9月29日(周四)将召开第三季理监事会议，目前各方对于央行是否降息看法不 一。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率变化不大；短天期公债RP利率区间0.27-0 .28%；与银行承作的公债RP利率主要位于0.28-0.29%；公司债附买回利率主要成交在0.34-0 .35%。 本周市场的宽松因素有：周四有95/6期公债还本850亿台币、付利息15.9375亿台币。紧 缩因素则有：周四汇丰控股发行美元债20亿美元。 今日大型票券商与金融机构承作利率也不变；短天期公债附买回利率区间在0.21-0.24% ，短天期公司债附买回利率则主要在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在 0.25-0.27%。(完) (审校 林高丽)