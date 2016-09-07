亚洲橡胶：TOCOM期胶收低1.5%触及一周低位，受日圆上涨拖累

TOCOM期胶盘中稍早触及9月1日以来最低位154.4日圆。

“日圆大涨在盘初触发抛盘，”东京一交易员说，并补充说成交量仍然低迷。

“但有关一主要轮胎制造商可能买入近月期胶的揣测，支撑了近月合约价格，”丰商事分析师Jiong Gu说。

TOCOM期胶9月合约收高0.4日圆，至166.4日圆。

沪胶1月合约 涨130元人民币，收报每吨12,645元。

新加坡期胶10月合约 最新报每公斤130.2美分，涨1.2美分。(完)

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