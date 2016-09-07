东南亚股市：多数收跌，菲律宾股市大跌逾1%

“不过欧洲央行周四货币政策将是重头戏，所有人都关注欧洲央行总裁德拉吉有关额外 货币宽松的评论...这应该会强化投资人对于资产价格继续上涨的信心。” 分析师多表示，投资人也已经反映美国服务业活动数据疲软的题材，该数据降低了美联 储最快本月升息的机率。 “我们正在关注东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)峰会，期待相关讨论能够开花结果...市 场态度非常谨慎，我们目前不希望出现任何意外，我们仍旧等待更多数据出炉，”马尼拉Su nsecurities Inc分析师Mikey Macanaig表示。 菲律宾股市 收盘下跌1.3%，稍早一度触及逾两个月来最低。金融类股下跌，地产 公司SM Prime Holdings Inc 及Ayala Land Inc 下跌约2-3%。 马来西亚股市 近持平。 银行业者CIMB Group Bhd 为指数成分股中涨幅最大者，上涨1.45%，投资公 司IOI Corporation Bhd 下跌2.4%，跌幅居冠。 泰国股市 回吐涨幅收低0.6%，受电信服务类股拖累，其中Advanced Info Servi ce Pcl 带头下跌。 涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 376.78 0.06 +0.01 +13.21 332.82 新加坡 2893.65 -2.90 -0.10 +0.38 2882.73 马来西亚 1689.57 -0.35 -0.02 -0.17 1692.51 泰国 1487.20 -9.70 -0.65 +15.46 1288.02 印尼 5381.35 9.26 +0.17 +17.16 4593.01 菲律宾 7619.10 -100.08 -1.30 +9.59 6952.08 越南 661.28 -2.62 -0.39 +14.20 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 李春喜/张明钧; 审校 高琦/孙茉莉)