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亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 18:25 BJT

东南亚股市：多数收跌，菲律宾股市大跌逾1%

“不过欧洲央行周四货币政策将是重头戏，所有人都关注欧洲央行总裁德拉吉有关额外
货币宽松的评论...这应该会强化投资人对于资产价格继续上涨的信心。”
    
    分析师多表示，投资人也已经反映美国服务业活动数据疲软的题材，该数据降低了美联
储最快本月升息的机率。
    
    “我们正在关注东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)峰会，期待相关讨论能够开花结果...市
场态度非常谨慎，我们目前不希望出现任何意外，我们仍旧等待更多数据出炉，”马尼拉Su
nsecurities Inc分析师Mikey Macanaig表示。
    
    菲律宾股市 收盘下跌1.3%，稍早一度触及逾两个月来最低。金融类股下跌，地产
公司SM Prime Holdings Inc 及Ayala Land Inc 下跌约2-3%。
    
    马来西亚股市 近持平。
    
    银行业者CIMB Group Bhd 为指数成分股中涨幅最大者，上涨1.45%，投资公
司IOI Corporation Bhd 下跌2.4%，跌幅居冠。
    
    泰国股市 回吐涨幅收低0.6%，受电信服务类股拖累，其中Advanced Info Servi
ce Pcl 带头下跌。
                                                涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   376.78     0.06   +0.01  +13.21   332.82
    新加坡                     2893.65    -2.90   -0.10   +0.38  2882.73
    马来西亚                  1689.57    -0.35   -0.02   -0.17  1692.51
    泰国                      1487.20    -9.70   -0.65  +15.46  1288.02
    印尼                      5381.35     9.26   +0.17  +17.16  4593.01
    菲律宾                     7619.10  -100.08   -1.30   +9.59  6952.08
    越南                        661.28    -2.62   -0.39  +14.20   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         
    

 (编译 李春喜/张明钧; 审校 高琦/孙茉莉)

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