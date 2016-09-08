重温稿-《中国数据观测》8月实体经济有望好转，投资增速下滑势头趋缓

* 公布内容：中国8月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：9月9日公布CPI和PPI，13日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNRSL%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 1.7 1.8 1.5~2.0 2.0 50 工业生产者出厂价格指数(PPI) -0.9 -1.7 -1.6~-0.2 -5.9 42 工业增加值 6.1 6 5.9~6.4 6.1 36 固定资产投资(不含农户)(1-8月) 8.0 8.1 7.6~9.3 10.9 28 社会消费品零售总额 10.3 10.2 9.8~10.5 10.8 33 注：固定资产投资前值为1-7月数 据。 路透综合多家机构预测中值结果显示，中国8月实体经济出现好转，工业增加值同比增 速小幅回升，投资同比增速微降；CPI运行平稳，PPI降幅则进一步收窄，消费增势稳健。 华创证券预计，地产投资和基建投资单月增速都将有所回升，制造业投资单月增速在2% 左右的低位徘徊，带动固定资产累计增速8%左右，与前值基本持平，下滑势头略缓。 “其中8月楼市销售继续回升，同比涨幅较7月扩大，房企拿地积极，预计新开工和到位 资金将继续改善，上月不及预期的房地产投资增速预计也将小幅回升。”华创称。 交通银行金融研究中心称，工业用电量增势明显，轻工业、重工业、制造业用电量同比 增速都在上升，去产能制约工业产量的增长，工业增加值预计同比增长6.1%。 随着市场需求回暖，中国8月官方制造业PMI重回扩张区间，并创下近两年新高；服务业 增速虽回落但仍保持扩张，显示中国经济经历短暂停歇后再拾动能，短期持稳的可能性较大 。不过同时公布的财新制造业PMI回落至临界点，其背离走势令担忧仍存。 通胀方面，机构普遍指出，8月CPI涨幅将持平或略有下行，PPI跌幅持续收窄。交行称 ，蔬菜价格环比上升，但同比价格涨幅收窄，猪肉价格有所回落，非食品价格微升，预计CP I同比上涨1.7%，涨幅为年内最低水平。 瑞银集团在预测报告中指出，8月国内原材料平均价格继续环比回升、但涨幅放缓，统 计局PMI中购进价格指数也继续反弹。再加上去年基数较低，估计8月PPI同比跌幅进一步收 窄至0.9%左右，该降幅为两年来最低。 对决策层未来政策取向，中金认为，经济运行较为平稳，加之再通胀持续，可能会抑制 货币政策进一步宽松的空间，尤其是近期金融市场去杠杆的方向也要求较为审慎的货币条件 配合。 而瑞银称，全国性的针对房地产市场的信贷紧缩不会出现。随着经济下行压力加剧，决 策层可能会进一步加码稳增长政策来实现其GDP增速目标。 国家发改委主任徐绍史日前表示，中国经济稳定运行的基础还不牢固，下行压力依然较 大；投资、外贸等预期指标完成难度很大，需要付出艰苦努力；下半年，稳定宏观经济政策 取向注重相机灵活调控，加力增效实施积极的财政政策，灵活适度实施稳健的货币政策。 （完） 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 (发稿 李子木；审校 宿泱韫/张喜良)