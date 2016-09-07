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市场报道 | 2016年 9月 7日 星期三 18:44 BJT

投行观点：Yamana Gold目标价从6.50美元下调至6.25美元，评级定为表现优于大盘--瑞士信贷

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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