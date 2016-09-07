马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，因预期产量增加

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透吉隆坡9月7日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第二日下跌，因预期产量增加，投资者了结获利。
一项路透近期进行的调查显示，马来西亚棕榈油8月产量或升至174万吨，比7月产量高出近10%，或为2015年10月来最高产量。
指标11月棕榈油期货 收盘下跌1.2%，至每吨2,598马币(林吉特)，创逾一周来最大降幅，并且脱离周二的高位2,662马币。
成交量为47,101口，略高于2015年均量44,600口。
“市场预期出口下降而产量上升，所以现在出现获利了结，”一位在吉隆坡的交易员说，并表示在8月需求飙升之后，9月出口预计将下降。
根据对九位种植户、交易员和分析师的调查，8月棕榈油出口量料较前月飙升21%至168万吨，因中国和印度的需求转好，而月度库存预计会降至五年多来最低。
船货验证机构的数据也显示，8月马来西亚棕榈油出口增加26-27%。
马来西亚棕榈油总署(MPOB)将于9月13日公布官方数据。
路透技术分析师王涛表示，棕榈油或在2,561马币处寻获支撑，然后上涨，因其未能突破阻力位2,650马币。
芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 涨0.5%，大商所1月豆油合约 下跌0.4%。(完)
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(编译 王洋; 审校 王兴亚)
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