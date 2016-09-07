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市场报道 | 2016年 9月 7日 星期三 22:14 BJT

美国热股：苹果iPhone 7推出在即，但很多人却在坐等明年更新款

路透9月7日 - 苹果 iPhone 7手机将亮相，但很多消费者和投资者已经将目光转向2017年的iPhone版本，期待届时会有更重要的改进。

苹果周二收报107.70美元，周三盘初微升0.1%，报107.79美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)

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