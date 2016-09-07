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市场报道 | 2016年 9月 7日 星期三 22:17 BJT

美国热股：COLUCID PHARMACEUTICALS偏头痛新药取得试验成果

路透9月7日 - 医药厂商COLUCID PHARMACEUTICALS 称其治疗成人偏头痛的新药在一项后期试验中达到了主要目标。

COLUCID PHARMACEUTICALS周二收报23.83美元。周三早盘下挫3.5%，报23.05美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)

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