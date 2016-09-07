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市场报道 | 2016年 9月 7日 星期三 22:19 BJT

美国热股：药企Retrophin的肾病药物达到中期主要目标，股价早盘暴涨近40%

路透9月7日 - 制药企业Retrophin 表示，该公司治疗罕见肾脏疾病的药物sparsentan达到了中期研发阶段的主要目标。

该公司股价周二收于16.32美元，周三早盘暴涨近40%，报22.7美元。(完)

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