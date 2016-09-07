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市场报道 | 2016年 9月 7日 星期三 22:18 BJT

美国热股：Dave & Buster's第二季营收和获利均超预期

路透9月7日 - 餐馆和游乐场连锁运营商Dave & Buster's Entertainment 公布，第二季营收和获利均超出预期，且同店销售增长1%。

该公司股价周二收于46.27美元，周三早盘下挫2.7%，报45美元。(完)

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