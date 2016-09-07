国际油市：亚洲燃料油跨月价差小跌但仍为升水，交投清淡

路透新加坡9月7日 - 亚洲燃料油跨月价差周三小幅下滑，但仍为升水，寄望价格上涨的交易员遇到来自逢低吸纳的燃料油买家的阻力。

基于路透终端Eikon上的油轮追踪数据，初步评估显示10月到岸新加坡和东亚的燃料油将可能达到430万吨左右，高于9月的大约350万吨。

“交易员仍在想极力推高价格。(但)所有的买家都在寻求低价，”一位在新加坡的交易员周三表示。

普式窗口期间，买单和卖单数量相同，大约均为11单，但只有两笔交易达成。

“新加坡市场一段时间以来非常淡静。市场预期当来自西方的更多成品油未来几周抵达，燃料油价格将下跌，”第二位位于新加坡的交易员称。

380-cst和180-cst燃料油9月/10月跨月价差周三均下跌约0.75美元，表明市场预计下个月供应增加。

迄今已订购大约20艘总计430万吨的西方船货9月装船，定于下个月到岸新加坡。

路透终端Eikon数据显示，这比8月装船本月到岸的350万吨船货高出约80万吨。

亚洲其他地区，韩国和日本的交易员周三表示，釜山和东京湾的燃料油需求非常少。

东京交易员称，东京市场还在为热带风暴Malou登陆做准备，这进一步抑制了市场活动。

新加坡现货市场有两笔交易达成。

贡渥(Gunvor)以每吨248美元的价格，从摩科瑞购入2万吨380-cst燃料油，船期为10月2-6日。

新加坡兴隆以每吨较9月平均价格贴水0.50美元的价格，从Coastal购入2万吨380-cst燃料油，船期为9月27日-10月1日。(完)

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