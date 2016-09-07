国际油市：石脑油和汽油裂解价差上涨，因炼厂维护高峰期即将到来

路透新加坡9月7日 - 亚洲石脑油裂解价差周三触及一个半月高位每吨34.98美元，汽油裂解价差升至七日高位每桶7.08美元。

交易员表示，9月炼厂即将进入维护高峰期，预计会导致供给收紧，尤其是汽油的供给。

台塑石化将降低一座渣油催化裂化装置(RFCC)的开工率，因其将从9月19日开始关闭一座渣油脱硫装置(RDS)进行维护。这将会影响到RFCC的给料供应。

印度的巴拉特石油公司(BPCL)以离岸价每吨较中东报价贴水约1美元的价格，向丸红出售3万吨船期为9月25-27日的石脑油。装船港为孟买。

这对巴拉特而言是价格方面的一个改善。其前一次向维多出售的9月16-18日船货的售价每吨贴水深达3美元。

不过这距离年初时的水平仍相去甚远。当时从不同港口装船的1月印度船货的平均售价每吨升水接近20美元。

巴西国家石油公司(Petrobras)的工会表示，公司位于里约热内卢附近的日产能24.2万桶的REDUC炼厂，因停电、火灾和一座硫磺储罐坍塌而全面停产，且复工进度缓慢。(完)