国际油市：亚洲低硫柴油价差下滑，尽管炼厂维护限制供应

路透9月7日 - 交易商表示，亚洲低硫柴油价差周三下跌，尽管该地区炼厂维护限制了供应。

路透数据显示，含硫10ppm柴油的升水下降0.05美元至每桶0.35美元。

一位业内消息人士称，台塑在周二结束的招标中，未能卖出含硫10ppm柴油船货。不过该消息尚不能立即得到证实。

台塑发言人表示，该公司将从9月19日开始关闭麦寮炼厂日产能8万桶的残油脱硫装置，进行为期约40天的维护，炼厂整体产能9月降至45万桶，10月降至36万桶。

该炼厂的日产能为54万桶，目前运转接近最大产能。

台塑发言人表示，10月将没有现货柴油出口，9月在现货市场仅有一艘船货出口。

一艘航煤船货从前月展期，可以在9月从现货市场出口。

日本石油连盟的数据显示，截至9月3日当周，日本国内市场柴油和航煤销售较前一周下降，而煤油销售小幅增加。这导致日本柴油和航煤出口增加。交易员称，这可能施压中间馏分油市场。

新加坡现货市场上有三笔柴油成交，没有航煤成交。

Reliance以较新加坡9月19-23日平均报价每桶升水0.30美元的水平，向维多公司出售15万桶船期为9月22-26日的含硫10ppm柴油。

兴隆以较新加坡9月19-23日平均报价每桶升水0.20美元的水平，向维多出售15万桶船期为9月22-26日的含硫10ppm柴油。

中石油以较新加坡9月21-27日平均报价平价的水平，向道达尔出售15万桶船期为9月25-29日的含硫500ppm柴油。(完)

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