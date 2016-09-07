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货币新闻 | 2016年 9月 8日 星期四 04:45 BJT

国际油市：API公布上周美国原油库存意外骤减，汽油库存也大幅减少

路透纽约9月7日 - 美国石油协会(API)周三称，上周美国原油库存意外骤降，汽油库存也减少，但馏分油库存增加。

API公布，截至9月2日该周，美国原油库存减少1,210万桶，至5.14亿桶，分析师预估为增加22.5万桶。

数据显示，炼厂原油日加工量增加22.7万桶。

API还公布，上周汽油库存减少230万桶，分析师预期为减少17.1万桶。上周馏分油库存增加94.4万桶，市场预期为增加68.4万桶。

上周美国原油日进口量减少170万桶，至730万桶(完)

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