版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 8日 星期四 06:13 BJT

全球贵金属：9月7日SPDR黄金持仓下降0.03%，或0.33吨

路透9月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量下降0.03%，至951.81吨，周二为952.14吨。

黄金持仓量 从30,612,097.42盎司降至30,601,670.14盎司。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫；审校 龚芳)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐